Межрегиональный методический центр по финансовой грамотности, созданный на базе Поволжского института управления РАНХиГС, завершил обучение педагогов в рамках заключительного этапа Проекта «Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов, администраторов образовательных организаций в области финансовой грамотности, а также эффективной инфраструктуры по поддержке их деятельности по распространению финансовой грамотности».

По программе «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся» было обучено 50 педагогов Саратовской области и 200 педагогов Республики Мордовия.

По программам по внедрению финансовой грамотности в школьные предметы обучено более 100 учителей обществознания, истории, математики и географии Саратовской области.

Особенностью обучения стало применение электронных форм и дистанционных образовательных технологий.

Впервые в рамках реализации проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в консорциуме с Институтом экономической политики Егора Гайдара и Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» разработана дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Формирование финансовой грамотности обучающихся с использованием интерактивных технологий и цифровых образовательных ресурсов» продолжительностью 36 часов. По данной программе прошли обучение 50 педагогов Саратовской области, включенных в федеральный Реестр тьюторов по финансовой грамотности, наиболее активных и подготовленных педагогов в области финансовой грамотности. Данная программа направлена на совершенствование профессиональных компетенций педагогов по формированию финансовой грамотности обучающихся с использованием интерактивных образовательных технологий и цифровых образовательных ресурсов.

— Центр дополнительного образования Поволжского института управления имени П.А. Столыпина имеет серьезный опыт организации и проведения программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки с использованием дистанционных образовательных технологий. Поэтому необходимость реализации программы «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся», которая на протяжении нескольких лет осуществлялась исключительно в очном формате, не стала для нас беспрецедентным вызовом. Накопленный опыт позволил реализовать программу на высоком профессиональном уровне, что подтверждают позитивные отзывы от наших слушателей, — отметила заместитель директора ПИУ РАНХиГС Виктория Коротина.

В 2016 году Саратовская область вошла в группу пилотных регионов, реализующих масштабный проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности и развитию финансового образования в Российской Федерации». За это время по данным программам обучено более тысячи педагогов Саратовской области.