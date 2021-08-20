20 августа в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) стартует программа повышения квалификации педагогов по онлайн-программам «Содержание финансовой грамотности» (базовый и продвинутый уровни). Обучение будет бесплатным для участников благодаря федеральному финансированию по государственной программе Минфина России.

Уже более пяти лет Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС в рамках проектов Министерства финансов Российской Федерации ведёт подготовку педагогов и обеспечивает поддержку их дальнейшей деятельности по распространению финансовой грамотности в России.

Программы повышения квалификации педагогов призваны создать в стране кадровый потенциал учителей, преподавателей, методистов, администраторов образовательных организаций (учреждений общего и среднего профессионального образования, детских домов и школ-интернатов), а также эффективную инфраструктуру по поддержке их деятельности по распространению финансовой грамотности.

Педагоги получают базовые знания преподавания финансовой грамотности и необходимые навыки для организации образовательной деятельности разных возрастных групп учащихся. Кроме того, была реализована программа повышения квалификации по встраиванию тем из области финансовой грамотности в школьные предметы: обществознание, история, география, математика, информатика, английский язык и ОБЖ.

Со следующего учебного года учащимся первых и пятых классов российских школ в обязательном порядке начнут преподавать «элементы финансовой грамотности», что закреплено в разработанных при участии Центрального банка России новых федеральных государственных стандартах начального и основного общего образования.

—Правильные навыки обращения с финансами необходимо закладывать с самого детства, со школы. Введение новых образовательных стандартов позволит каждому школьнику гарантированно получить необходимый для жизни запас знаний о финансах, чтобы понимать, как распорядиться своими доходами, приумножить сбережения и защитить их от финансовых мошенников. Следующее поколение уже сможет более разумно решать финансовые проблемы, а значит повышать уровень благополучия своей семьи и населения в целом, – отметила заместитель директора ПИУ РАНХиГС Ирина Иванова.

Педагоги, наиболее активно внедряющие финансовую грамотность в урочные и внеурочные занятия в своих школах, были включены в федеральный реестр педагогов-тьюторов в сфере финансовой грамотности и прошли обучение по программе «Формирование финансовой грамотности обучающихся с использованием интерактивных технологий и цифровых образовательных ресурсов (продвинутый уровень)».

В текущем году Межрегиональный методический центр по финансовой грамотности, созданный на базе Поволжского института управления имени П.А. Столыпина, проводит обучение более 300 педагогов Саратовской области и 150 педагогов Республики Мордовия.