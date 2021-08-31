В Президентской академии подвели предварительные итоги приёмной кампании. С учётом филиальной сети в Академию в этом году только на бюджет было подано более 90 000 заявлений от более 20 000 человек.

Владимир Мау, ректор РАНХиГС при Президенте Российской Федерации отметил:

—Несмотря на то, что в Академии был поднят проходной балл ЕГЭ по всем предметам, количество заявлений на бюджет выросло. В московском кампусе рост составил почти 20%. Конкурс на одно бюджетное место по московскому кампусу в среднем составил 15 человек. Самый высокий конкурс был отмечен на направлениях Менеджмент, Экономика, Юриспруденция, Реклама и связи с общественностью, Государственное и муниципальное управление.

Более того, 145 «стобалльников» стали первокурсниками Президентской академии в 2021 году. В их числе 2 студента Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС, сдавшие ЕГЭ по русскому языку на максимальный балл: Ангелина Апатьева, поступившая на «Государственное и муниципальное управление», и Денис Гундеев, зачисленный на «Экономику».

В Поволжском институте управления наиболее востребованным направлением подготовки традиционно остаётся «Государственное и муниципальное управление» (проходной балл – 236). Однако в этом году существенно повысился интерес к направлениям подготовки «Экономика» (проходной балл – 246) и «Менеджмент» (проходной балл – 241).

Эффективная профориентационная работа, а также индивидуальный подход к каждому абитуриенту и информационное сопровождение приёмной кампании, позволили привлечь к обучению в ПИУ РАНХиГС наиболее успешных и мотивированных студентов.