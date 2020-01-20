В целях активизации студенческого потенциала для реализации значимых проблем региона и в преддверии Дня российского студенчества 24-25 января на базе Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС состоится III Студенческий Управленческий Хакатон «Deadline Project».

15 команд на протяжении 24 часов в deadline-режиме будут решать технические задания по разработке проектного продукта — решение реальной технической задачи, которая формируется партнерами Хакатона – представителями органов власти, бизнес структур, общественных организаций региона. Партнеры Хакатона также будут привлечены в работу проектных команд в качестве менторов и экспертов.

В этом году Хакатон будет проводится по четырем направлениям: ARTSkills (творческое направление) Socialpolicy (социальная политика) Socialbusiness (социальное предпринимательство) Cityofthefuture (городское благоустройство).

Техническое задание представляет собой социальную задачу или бизнес-проблему, существующую на предприятии, задание по вводу нового продукта/производства на предприятии, которое требует творческого и неординарного решения студентов.

В 2018 и 2019 годах в качестве партнеров в Хакатоне принимали участие: министерство молодежной политики и спорта Саратовской области, Союз «Торгово-промышленная палата области», Информационный центр по атомной энергии г. Саратова, сеть кондитерских «Яблонька», Саратовская дирекция по развитию бизнеса филиала «Газпромбанк», IT-школа для детей и взрослых «Желтый жираф», Исторический парк «Россия – моя история», Приволжская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» (г. Саратов), Workout- центр «Примат» и другие.

В этом году в качестве партнеров Хакатона выступят: министерство экономического развития Саратовской области, министерство внутренней политики и общественных отношений области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, ЭПО «Сигнал», Агрегатор стартапов в Саратове «1 час», ООО «Интернет людей», Центр киберспорта «R1», Группа компаний «Техносерв-С», Конноспортивный клуб «Гермес» (Нermes Estate), сеть кондитерских «Яблонька», Саратовская дирекция по развитию бизнеса филиала «Газпромбанк».