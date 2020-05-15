21-22 мая в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС состоится Первый управленческий онлайн-хакатон «Проектогенез: ver. СПЕЦОПЕРАЦИЯ». В течение 24 часов команды в режиме «нон-стоп» будут создавать свои проекты по следующим направлениям: социальная политика, социальное предпринимательство, творческие навыки, город будущего.

Хакатон пройдет на базе кроссплатформенного мессенджера Telegram, в котором с помощью созданных ботов будут рассылаться задания, приниматься отчеты и сводиться аналитическая информация о ходе проектных циклов.

Участие в Хакатоне могут принять студенческие школьные проектные команды, а также отдельным треком пройдут участники Акселератора проектного выживания «Проектогенез» на базе ПИУ РАНХиГС.

Участник «Проектогенеза», студент ПИУ РАНХиГС Иван Веселый прокомментировал участие в онлайн-хакатоне: «Проектогенез» проводится в нашем Институте уже второй год. Прошлый сезон был для нашей команды очень удачным. Разработанный нами проект стал победителем Образовательного форума «iВолга» и получил грант на реализацию. Также мы вошли в число финалистов Всероссийской программы «100 городских лидеров».

В этом году мы снова принимаем участие в Акселераторе и развиваем свой проект в русле социального предпринимательства. Мы рады, что программа продолжается в условиях самоизоляции и ждём от финальных мероприятий новых форматов и технологий».

По итогам 24 часового марафона проекты команд будут презентованы региональным экспертам из числа представителей органов власти, бизнес структур и общественных объединений.

— Для нас онлайн-хакатон — совершенно новый формат, продиктованный условиями самоизоляции. Это испытание для участников и организаторов. Основная задача — сделать мероприятие живым, ярким и содержательно наполненным. Участников ждём своего рода онлайн-квест, нестандартные задания и сюрпризы, — отметила начальник Управления по работе со студентами ПИУ РАНХиГС Анна Попова.

Защита проектов состоится 24 мая 2020 года на платформе видеоконференций ZOOM.

Общий призовой фонд конкурса составляет 100 000 рублей.

Приглашаем школьные проектные команды принять участие в онлайн-хакатоне.

Регистрация доступна до 20 мая в группе ВКонтакте: https://vk.com/piuteam?w=wall-100892166_2343.