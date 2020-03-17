В рамках Школьного проектного офиса SchoolJect, реализуемого на базе Поволжского института управления РАНХиГС, прошли занятия по социальному проектированию для учащихся школ города Саратова. 29 февраля, в ходе Форсайт-сессии участники познакомились с ведущими направлениями проектной деятельности, определили основные

тренды развития и их влияние на различные социальные группы. Вместе с заместителем заведующего кафедрой социальных коммуникаций ПИУ РАНХиГС Еленой Хорольцевой и доцентом кафедры Галиной Паничкиной ребята выявили угрозы, возникающие на пути реализации проекта, и возможности для их дальнейшего развития. Участники проектного офиса изучили методы решения проблемных вопросов и создали карту будущего, позволяющую визуализировать способы и пути достижения определённых целей.

7 марта состоялось занятие, посвященное основам социального проектирования и постановке цели по методике SMART. Участники под руководством начальника управления по работе со студентами Поволжского института управления РАНХиГС Анны Поповой выбрали направление своих будущих проектов, основываясь на проблемах, стоящих в обществе.

14 марта со школьниками было организовано занятие по теме «Личный брендинг». Оно было направлено на формирование у участников понимания современных тенденций продвижения собственных идей в общество. С теорией личного брендинга участников познакомила доцент кафедры социальных коммуникаций Галина Паничкина, а практическим опытом с ребятами поделился студент Поволжского института управления РАНХиГС, руководитель грантовых проектов «#МестоВстречи» «#БольшаяМедведица» Вадим Воронин.

— Мы рады, что Президентская академия предоставляет широкие возможности для реализации своих идей. Школьный проектный офис SchoolJect – это социально значимый проект, поскольку навыки проектной деятельности необходимы сегодня во многих сферах. Для школьников SchoolJect — отличная возможность проявить себя и получить новые профессиональные компетенции, — подчеркнула один из авторов проекта, студент ПИУ РАНХиГС Алина Гурьева.

На следующей встрече организаторы проекта запланировали для ребят Checkpoint — контрольный срез результатов деятельности проектных групп.