В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС стартовала программа повышения квалификации «Проектирование и модерация организационно-деятельностных и деловых игр». Программа разработана и реализуется по заказу автономной некоммерческой организации молодежного содействия реализации национальных проектов «Экосистема ЗЕТ».

Для участия в Программе было отобрано 55 слушателей по итогам обработки более 500 заявок. География участников представлена 45 территориями Российской Федерации: от Мурманской области до острова Сахалин. Слушателями, прошедшими предварительный отбор, стали активисты студенческих сообществ, молодые специалисты крупных производственных предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций.

В рамках курса запланирована серия интерактивных онлайн-занятий по формированию организационного и содержательного контура организационно-деятельностной игры, анализу сложных кейсов в работе модератора, обучению цифровым инструментам проектирования игрового пространства для удаленных команд.

— Цифровые технологии вновь позволяют нам эффективно решать задачи реализации программ дополнительного образования. Обширная география слушателей новой Программы не стала препятствием для получения обучающимися знаний и формирования навыков в сфере, для которой ранее использовались исключительно очные форматы. Проектирование и модерация онлайн-мероприятий, в том числе игровых сессий, становится все более востребованной компетенцией, – считает руководитель Программы, заместитель директора Центра дополнительного образования ПИУ РАНХиГС Мария Жверанцева.