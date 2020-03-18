14 марта 2020 года в Поволжском институте управления РАНХиГС состоялась стратегическая сессия «Управление в социальной сфере. Региональное измерение национальных проектов».

Участниками стратегической сессии стали 67 руководителей и заместителей руководителей организаций и учреждений здравоохранения, образования, культуры, социального обеспечения, занятости, спорта и физической культуры Саратовской области. Стратегическая сессия направлена на определение и разработку проектных идей в рамках задач национальных и региональных проектов, реализуемых на территории Саратовской области. В открытии стратегической сессии приняла участие заместитель директора ПИУ РАНХиГС Виктория Коротина.

В ходе сессии пять межотраслевых команд представили проектные идеи, связанные с различными цифровыми решениями формирования и сопровождения эффективного взаимодействия организаций и ведомств социальной сферы для повышения качества жизни, развития здоровьесберегающих паттернов поведения населения, в том числе в условиях высокой неопределенности. Например, были представлены проектные инициативы по созданию зоны рекреации «Парк Кумысная поляна» и строительству сельскохозяйственного предприятия замкнутого цикла по производству экологически чистых продуктов в рамках реализации национального проекта «Экология».

Проектные идеи, разработанные в рамках стратегической сессии, прошли первичную экспертизу и обсуждение. В состав экспертной комиссии вошли заместитель министра здравоохранения Андрей Гадяцкий, заместитель министра образования – начальник управления общего и дополнительного образования министерства образования области Ирина Чинаева, заместитель министра культуры Светлана Каляева, заместитель министра – председатель комитета социального обслуживания населения министерства социального развития области Светлана Савочкина, заместитель министра – председатель комитета по труду министерства занятости, труда и миграции области Наталья Михайлова, заместитель министра молодежной политики и спорта области Ангелина Беловицкая.

В качестве модераторов проектных команд выступили профессор кафедры экономической психологии и психологии государственной службы Института Татьяна Черняева, заместитель директора Центра дополнительного профессионального образования Мария Жверанцева, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Наталья Гегедюш, доцент кафедры экономики и таможенного дела Елена Константинова, а также доценты кафедры государственного и муниципального управления Максим Мокеев и Камиль Рамазанов. Активное участие в проведении стратегической сессии в качестве стажеров приняли студенты факультета государственного и муниципального управления ПИУ РАНХиГС.

Заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Наталья Гегедюш поделилась мнением о мероприятии.

— Для успешной реализации национальных проектов необходимо налаживание эффективного межотраслевого и межведомственного взаимодействия. Несмотря на некоторые затруднения, работа команд показала готовность представителей всех отраслей социальной сферы к эффективной коммуникации, к совместному решению поставленных управленческих задач. На мой взгляд — это наиболее значимый результат проведенной стратегической сессии, — говорит она.