С 28 января по 1 февраля 2020 года состоялся заключительный этап ежегодной Олимпиады школьников РАНХиГС. Площадкой для проведения Олимпиады стал Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.

Олимпиада школьников РАНХиГС – традиционное мероприятие для старшеклассников, проводимое Академией с 2011 года. Каждый год участниками становятся более 6300 школьников со всей России и жителей иностранных государств. Олимпиада проходит в два этапа: отборочный (заочный) и заключительный (очный).

На площадке ПИУ РАНХиГС учащиеся 8-11 классов образовательных учреждений Саратовской, Самарской, Пензенской, Оренбургской областей проверили свои знания в очном этапе Олимпиады по шести направлениям: история, обществознание, иностранный язык, журналистика, политология и экономика.

Отметим, что победители заключительного этапа Олимпиады получат право на повышение балла ЕГЭ до 100 и возможность зачисления в Академию без вступительных испытаний. Кроме того, все участники, прошедшие в очный этап Олимпиады, получат 7 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в Президентскую академию.

— Очный этап Олимпиады школьников РАНХиГС не первый год проводится в стенах Поволжского института управления Президентской академии, — отметила начальник отдела по работе с абитуриентами ПИУ РАНХиГС Марина Азарова. — Эта олимпиада включена в перечень олимпиад школьников, дающих льготы при поступлении на программы высшего образования по шести олимпиадным профилям, что ежегодно определяет большое количество участников.

Для нас это большая честь и возможность познакомить лучших школьников, будущих абитуриентов с Институтом, показать все преимущества Академии, рассказать об особенностях обучения и поступления в Институт, ведь не все участники смогут стать победителями и призерами и набрать высший балл для использования права поступления без вступительных испытаний. Мы ждем умных и талантливых участников, будущих «звездочек» в Президентской академии.

С предварительными результатами участники смогут ознакомиться в начале марта 2020 года в личных кабинетах на официальном сайте РАНХиГС.