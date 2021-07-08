Студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС завершили реализацию Школьного проектного офиса «SchoolJect». За шесть месяцев работы площадки 70 учащихся 9-11 классов образовательных учреждений Саратова и Саратовской области из Маркса, Энгельса, поселка Каменский прошли серию образовательных мероприятий и разработали проекты, направленные на решение социальных проблем своей школы, города или района.

Занятия сочетали в себе лекционные и интерактивные формы взаимодействия: Rapid Foresight сессии, работа в формате check-point, практико-ориентированные тренинги, мастер-классы по ораторскому мастерству и другие, в рамках которых участники проявили свою креативность, гибкость, расширили кругозор, приобрели новые навыки и знания, а также оперативно закрепили полученный опыт на практике. Для наиболее эффективной работы за каждой школьной командой был закреплён ментор из числа студентов Президентской академии, имеющих достижения в общественной жизни региона.

В рамках проекта было проведено две образовательные смены, по итогу которых участники представили свои проектные идеи экспертной комиссии. В целях продолжения обучения с учётом введённых ограничений было обеспечено дистанционное взаимодействие с использованием платформы Zoom.

Завершающим этапом стала защита проектов команд в Гранд-финале, где финалисты двух смен имели возможность побороться за главный приз.

На суд экспертов школьными командами было представлено 12 проектов по самым актуальным темам: политическая и финансовая грамотность молодёжи, развитие волонтёрского движения, проекты в сфере урбанистики и экологии.

По итогам Гранд-финала победителями стали две команды: «Building the Future» в составе учащихся МБОУ «Лицей №15» и МОУ «СОШ №8» Саратова Константина Касаткина, Вячеслава Мананникова и Семёна Бурова, с проектом «Школа финансовой грамотности «Дружба с финансами»; «Креатив Hounds» в составе учащихся МОУ «СОШ №5 имени В. Хомяковой» и МОУ «Гимназия №7» Саратова Амины Кужахметовой и Даниила Деденева, с проектом «Интерактивная карта вкусно жизни «Food map».

Все победители и призёры получили дипломы и ценные подарки, а руководители школьных команд – благодарственные письма.

Участник команды победителей Дамир Абулхатинов поделился впечатлениями: «Выражаю благодарность организаторам и своим коллегам по проекту. Было приятно работать и проводить время со всеми. Я получил бесценный опыт! Очень рад, что у меня и моей команды получилось добиться первого места. Уверен, труды не пройдут бесследно, мы будем дорабатывать наш проект и обязательно увидимся снова!»

— Идея Школьного проектного офиса «SchoolJect» зародилась в Институте на III Студенческом Управленческом Хакатоне «Deadline Project 2020» в рамках Акселератора проектного выживания «ПРОЕКТОГЕНЕZ». Данный проект был представлен в рамках грантовых конкурсов молодёжного форума Приволжского федерального округа «iВолга», по итогам которого был оценён экспертной комиссией и получил грантовую поддержку на реализацию. Сейчас крайне важно уже со школьной скамьи обеспечить возможность освоить основы социального проектирования. Такого рода деятельность позволяет понять важность принимаемых решений и научиться нести ответственность за их выполнение, а также чётко выражать своё видение реальных социально-значимых проблем. Наша команда не останавливается на достигнутом, поэтому проект приобретает новые формы и наполняется новыми форматами. На данный момент идёт разработка версии проекта, который сочетает в себе два актуальных направления: социальное и цифровое проектирование, – отметила руководитель проекта Алина Гопаца.

— Работа в Школьном проектном офисе «SchoolJect» расширила горизонт возможностей участников. Они не только написали собственные проекты, но и познакомились с ключевыми форумами и грантовыми конкурсами, среди которых – всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия». И для нас важно, что проекты были написаны не «в стол» – сейчас они заявлены на крупные всероссийские грантовые конкурсы, а команды полны решимости реализовать их на практике, – подчеркнула куратор проекта, начальник управления по работе со студентами ПИУ РАНХиГС Анна Попова.