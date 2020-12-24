Полицейские провели профилактические рейды в поселке Багаевка и Красный Текстильщик, которые с 1 января 2021 года будут присоединены к Саратову.

В мероприятии принял участие начальник городской полиции Андрей Чепурной, замглавы администрации Заводского района по благоустройству Евгений Гарькин, главы МО.

С нового года здесь будут работать правоохранители из Заводского района — двое участковых и инспектор ПДН.

Сотрудники ГИБДД выявили несоответствие местных дорог требованиям ГОСТ, составленный по итоги акт направлен в администрацию. А еще письмо об установлении в Багаевском МО камер видеонаблюдения, во втором из поселков вопрос находится на стадии доработки.









