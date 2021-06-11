Депутат госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов» рассказал о планах по развитию одного из микрорайонов Вольска.

— Рабочая неделя продолжается в Вольском районе. С утра встретились с жителями Привольска. Обсудили исполнение решений, которые сформировались на прошлой встрече.

Дорогу на улице Балашовская будем делать. В этом году подготовим документацию, в следующем начнем ремонт. Еще один вопрос — строительство тротуара у детского сада. Сделаем, завершим его в июле. Помогу перенести контейнерную площадку на улице Одесская. Это то о чем просили жители на предыдущей встрече.

В сквере начнем установку спортивных тренажеров и сделаем волейбольную площадку. Всегда говорю — открытый диалог с жителями дает возможность реализовывать важные проекты для развития районов, — отметил Панков.