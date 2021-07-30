В сквере Привольска установлена волейбольная площадка, уличные тренажеры, заасфальтирована пешеходная дорожка, строится тротуар до детского сада. А в военном городке на месте заброшенного поля появилась детская площадка. Об этом на своей странице в instagram рассказал Николай Панков.

О том, что необходимо сделать для благоустройства этого микрорайона Вольска, ранее рассказали жители. Николай Панков отметил, что и сам ведет здоровый образ жизни, поэтому инициатива жителей по строительству спортплощадок ему особенно близка.

— В Привольске проживает несколько тысяч человек, много детей и подростков, у которых отсутствовала возможность заниматься физкультурой и спортом, ведь поселок находится в отдалении от основной инфраструктуры города. Поэтому возникла острая необходимость создания зоны активного физического отдыха — спортивной площадки с уличными тренажерами, которая станет местом активного физического отдыха не только для учащихся школы, но и всех жителей микрорайона, — пояснил в социальных сетях житель Привольска Сергей Хрущев.