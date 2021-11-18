37 студентов из Саратовской области получили право представить регион на полуфинале. В Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС — одну из крупнейших площадок очного этапа конкурса — были приглашены эксперты – работодатели из региональных органов власти и организаций.

Приветствуя участников, заместитель министра образования Саратовской области – начальник управления развития профессионального образования и организационной работы Людмила Григорьева подчеркнула, что Кубок «Управляй!» имеет традиционно высокий организационный уровень и стратегическую важность, поскольку выявляет перспективные управленческие кадры, готовые разрабатывать успешные проекты. По её мнению, участие в конкурсе представляет собой первый этап карьеры.

-Успех — это способность идти от поражения к поражению, не теряя оптимизма, – таким образом процитировала великого государственного и политического деятеля Уинстона Черчилля заместитель министра экономического развития Саратовской области Ольга Якушева.

В приветственной речи, среди качеств, которые имеют важное значение для управленца, эксперт перечислила эмоциональный интеллект, тайм-менеджмент и умение работать с информацией. Обладание и управление данными качествами позволяет студентам выполнять задачи любой сложности на протяжении всей жизни.

Напомним, что в рамках Кубка участники с помощью специального бизнес-симулятора пробовали себя в роли руководителей виртуальной компании, и в условиях, максимально приближенных к реальным, принимали стратегические решения для её развития.

Лидерские компетенции студентов оценивали представители ведущих компаний-работодателей федерального уровня, а также представители крупных региональных работодателей и региональных органов власти.

Так, Вероника Полухина, специалист отдела по персоналу ООО «1В.RU», выразила своё мнение о сильных качествах студентов: «Участники умеют грамотно формулировать свои мысли, имеют креативный подход к решению спорных вопросов, чёткое и ёмкое высказывание выводов, способность принимать решения. На меня, как на работодателя, данное мероприятие произвело большое впечатление, поскольку была возможность на практике оценить студентов, увидеть использование их коммуникативных навыков и отметить лидеров в командах. Кубок «Управляй!» позволил лично пообщаться с активными и грамотными студентами, что даст возможность рассмотреть ряд ярких кандидатов для прохождения стажировки или трудоустройства в нашу компанию».

Координатор Фонда регионального экономического развития Ольга Гайдукова, находясь внутри рабочего процесса, прокомментировала практическую значимость проекта: «Я, как эксперт общественной приёмной при бизнес-омбудсмене Москвы по вопросам молодёжного предпринимательства, вижу особую ценность участия в конкурсе «Управляй!» для молодёжи в уникальной возможности попробовать себя в роли предпринимателя, поработать в бизнес-симуляторе и получить оценку экспертов. Именно в таких проектах рождается главный импульс движения вперёд — «Я попробовал, я могу, я не боюсь!». А мы всегда готовы поддержать талантливых, инициативных молодых лидеров на этом пути».

Мнение о дальнейших перспективах участников также выразили эксперты, в числе которых помощник руководителя Государственной инспекции труда по Саратовской области Лилия Буралиева и заместитель главы по социальной сфере администрации Фрунзенского муниципального образования «Город Саратов» Николай Дмитриев: «Конкурс поможет студентам раскрыть свой потенциал и навыки общения с людьми, что крайне необходимо в любой сфере деятельности».

Отметим, что состав финалистов от Приволжского федерального округа будет известен в ближайшее время. Финал состоится в начале декабря 2021 года.