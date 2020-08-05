Сегодня, 5 августа, около 9 утра на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение локомотива с КамАЗом, об этом информационный портал «Новости Саратова» сообщал ранее.

Пресс-служба РЖД прокомментировала данное происшествие.

Водитель КамАЗа, грубо нарушив правила дорожного движения при пересечении железнодорожного переезда, выехал на переезд, несмотря на запрещающий сигнал. Машинист приближающегося локомотива начал экстренно тормозить, но избежать столкновения не удалось.

В результате водитель большегруза был госпитализирован, локомотив с рельс не сошел. Дорожно-транспортное происшествие не повлияло на график движения других поездов.

— Приволжская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Помните, что, нарушая правила пересечения переездов, вы ставите под удар не только свои жизни, но и пассажиров поездов и железнодорожников, — говорится в сообщении.