Специалистами в области карантина растений ФГБУ «Саратовская МВЛ» при проведении гербологической экспертизы подкарантинного материала (пшеницы продовольственной) выявлен и идентифицирован карантинный объект – горчак ползучий (розовый) (Acroptilon repens D. С.).

Семянка сорняка в количестве 1шт/кг выявлена в партии зерна происхождением из Ершовского района весом 69,9 тонн.

Срочный отчет о выявлении продукции, не отвечающего требованиям фитосанитарных правил и норм, направлен в Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.