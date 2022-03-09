Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провёл рабочее совещание по строительству нового участка набережной Саратова. Об этом сообщила пресс-служба губернатора сегодня, 9 марта.

Сейчас подрядчик приступил к строительству объекта, все работы идут по графику. Новая набережная протяжённостью 1169 метров пройдёт от ул. 2-й Садовой до ул. Большой Садовой.

Также обсуждался вопрос о внесении изменений в проект набережной, чтобы вписать её в сложившийся ландшафт береговой линии. В числе объектов, располагающихся в зоне строительства – насосная станция, которая сейчас не эксплуатируется.

Было принято решение благоустроить участок с учетом данного объекта, мощности которого впоследствии будут использоваться для отвода поверхностных вод с новой набережной. Проектным решением станет строительство зоны отдыха с ротондой.