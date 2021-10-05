Руководитель проекта Владимир Осечкин опирался на реальные истории жертв, которые рассказали Gulagu.net осужденные и их родственники. Также были названы имена надзирателей и осужденных, которые, возможно, причастны к пыткам и вымогательствам.

Следственный комитет уже начал проверку по данному факту.

Руководители проекта отмечают, что причастным к пыткам и вымогательствам удавалось долго скрывать свои преступления. Они запугивали потерпевших, угрожали им применением насилия и оглаской фактов изнасилований.

Заключенных заставляли писать отказы от жалоб и претензий и подписывать у прокуроров и следователей заведомо ложные показания о том, что они выплачивали карточные долги.

И сами жертвы, и их родственники, были обязаны выплачивать большие суммы за то, чтобы людей не насиловали и не унижали.

Руководители проекта призывали российские власти незамедлительно возбудить уголовные дела по фактам массовых избиений, пыток, истязаний, изнасилований и вымогательств и защитить законодательно жертв этих действий.

Копии данного фильма они пообещали направить в Европейский Комитет по предотвращению пыток, Комитет ООН против пыток, министру юстиции РФ Константину Чуйченко и директору ФСИН Александру Калашникову, председателю СК России Александру Бастрыкину и генеральному прокурору РФ Игорю Краснову.

Федеральная служба исполнения наказаний начала служебную проверку сведений проекта Gulagu.net, сообщили в пресс-бюро ведомства.