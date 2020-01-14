С завтрашнего дня в Саратовской области начинается профилактическое мероприятие «Сохрани жизнь маленькому пассажиру!», сообщает пресс-служба региональной автоинспекции.

За минувший год в регионе произошло 379 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 418 детей получили травмы, а 12 несовершеннолетних погибли. Особенно остро стоит вопрос о дорожном травматизме с участием детей-пассажиров. За 2019 год на территории области зарегистрировано 177 ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров, в которых 211 детей были травмированы и шесть получили травмы несовместимые с жизнью. При этом четверо погибших в ДТП детей-пассажиров перевозились с нарушением правил перевозки детей.

За 13 дней января текущего года на территории Саратовской области уже зарегистрировано семь ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров, при которых пострадали восемь детей в возрасте до 16 лет. Четверо несовершеннолетних перевозились в автомобиле с нарушением.

С 15 по 20 января в Саратовской области пройдет профилактическое мероприятие «Сохрани жизнь маленькому пассажиру!», в ходе которого инспектора ГИБДД проверят соблюдение правил перевозки детей.