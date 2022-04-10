В Аркадаке в водоеме было найдено тело утонувшего 60-летнего мужчины.

Как сообщили в региональном СУ СКР, местного жителя без признаков жизни в пруду заметили вечером 9 апреля.

Труп находился всего в 500 метрах от частного дома на улице Пятилетка.

Прибывшие на место происшествия медики зафиксировали смерть пожилого человека.

При осмотре на погибшем не было найдено каких-либо физических повреждений.

Точную причину предположительно утонувшего гражданина назовут судмедэксперты.

Проводится доследственная проверка, — уточнили в ведомстве