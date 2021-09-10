На новом ФОК открытого типа возле школы №13 в Пугачеве занимаются не только школьники, но и все желающие. Преподаватели физкультуры высоко оценили качество покрытия и оснащение современного спортивного комплекса.

Объект построен недавно, но уже становится популярным. Необходимость его строительства обсуждал с жителями и спортсменами депутат Госдумы Николай Панков. По его программе такие спорткомплексы построены также в Вольске и Саратове. Посещение бесплатное и доступное для всех.

Валерий Васильевич Королев, преподаватель физкультуры СОШ № 13, отметил, что строительство ФОКота было очень своевременным.

— Теперь и ученики нашей школы, и каждый желающий обрели возможность заниматься спортом в любую погоду. У нас один спортивный зал на 33 класса. Это явно недостаточно для ведения уроков. Сейчас мы занимаемся на ФОКоте. Здесь прекрасные беговые дорожки, тренажеры, площадки для игровых видов спорта. Дети с удовольствием идут на урок физкультуры. Спасибо всем, кто приложил силы для появления такого замечательного спортивного объекта, — сказал он.

По словам другого школьного тренера, Сергея Кушкарева, спорткомплекс используется не только во время учебных занятий, но и во время тренировок секций по лёгкой атлетике.

— Для этого есть все условия — дорожки, брусья, перекладины. В общем, достойные условия для юных спортсменов — будущих чемпионов. Нравится и то, что благоустроили даже подходные пути. Чего говорить, даже мы, учителя физкультуры, сами с удовольствием занимаемся здесь, — добавил Сергей Кушкарев.

Новый спортивный объект может принимать и соревнования, не только областного, но и российского уровня. Но это станет возможным позже, когда будут сняты ограничения на проведения массовых мероприятий, введенные на период пандемии.