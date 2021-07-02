Сегодня депутат госдумы Николай Панков на встречах по вопросу ремонта дорог в Пугачевском районе подчеркнул, что требования к качеству высокие.

Здесь идет ремонт моста через реку Иргиз и участка трассы Пугачев-Перелюб.

— В нашей области сейчас хорошие темпы дорожного строительства. К подрядным организациям предъявляются высокие требования по качеству. Мы видим, что на работы стали чаще выходить организации из соседних регионов, это говорит о высокой конкуренции и качестве работ.

Фактически ушли от ямочного ремонта, дороги ремонтируются комплексно. Начался и ремонт мостовых переходов. К ним долгое время не подходили, а это безопасность наших жителей. Вопросы ремонта дорог всегда стоят остро. Сейчас ситуация с дорогами в нашей области начала меняться в лучшую сторону, — отметил Николай Панков.