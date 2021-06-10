Сдать объект необходимо к концу июля. Об этом депутат Государственной думы Николай Панков рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— ФОК открытого типа в Пугачеве уже обретает черты. Сегодня посмотрел, как готовится основание. Щебень укатан хорошо. Начинается установка хоккейной коробки и других элементов. Главное, чтобы на всех этапах строительства выдерживалось качество. Задача — к концу июля уже передать готовый объект спортсменам, школьникам и жителям. Чтобы они могли тренироваться и укреплять здоровье.

Не стоит забывать и о прилегающей территории. Посмотрим, как ее лучше обустроить. Например, можно сделать газон — это и красиво, и функционально.

В центре Пугачева продолжается строительство пешеходной зоны по проекту, ставшему одним из лучших на всероссийском конкурсе. Здесь тоже приоритетом должно быть качество. Эта пешеходная зона должна стать лицом города. И каждый бюджетный рубль надо потратить эффективно, — пишет Николай Панков.