В ТНЦ «Дуслык» Пугачева 18 июня в онлайн-формате прошел национальный праздник «Сабантуй-2021».

Председатель местного отделения общественной организации «Региональная татарская национально-культурная автономия Саратовской области» поздравила всех жителей Пугачевского района и пожелала добра, мира, богатого урожая на полях, достатка на столе.

— Так получилось, что и в этом году мы проводим Сабантуй в онлайн-формате. Тем не менее, его значимость не стала от этого меньше. Это – многонациональный и интернациональный праздник. В этом году Сабантуй посвящен Году родного языка и народного единства в Татарстане, — отметила она.

В мероприятии приняли участие вокальные группы и солисты, исполнившие песни на татарском и башкирском языках, состоялся танцевальный флешмоб, прошел традиционный кулинарный онлайн — конкурс национальных блюд по номинациям: «Кулинарные традиции нашей семьи», «Сладкое вдохновение», «Сохранение национальных традиций», «Авторская кухня», «Кулинарный шедевр».