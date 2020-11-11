В трех городах области завершились работы по строительству тротуаров. Проект реализуется по инициативе депутата Государственной думы Николая Панкова.

Напомним, В Балаково, Пугачеве и Вольске ремонтные и строительные работы по созданию новых пешеходных дорожек стартовали в сентябре этого года. Места ремонта определяли сами жители.

В ходе одной из своих рабочих поездок в районы своего избирательного округа Николай Панков предложил проверить качество с помощью лабораторных исследований. Специалисты СГТУ взяли пробы асфальта на всей протяженности нового тротуара в Пугачеве. По просьбе жителей он появился в 1-ом микрорайоне города.

— Жители нашей области очень активные и всегда поднимают сложные вопросы. Общественные советы самостоятельно определили места ремонта тротуаров, исходя из мнения большинства жителей. Тротуары появились рядом с объектами социальной сферы, где проходят маршруты в школы, детские сады и поликлиники. Отмечу, что в этом году все работы по ремонту уже завершены, их качество проверяют специалисты. Люди долго ждали благоустройства, и новые тротуары должны служить долго. Отмечу, на этом проект не завершается, работы продолжим уже весной. Жители продолжают формировать адресную программу, – отметил Николай Панков.