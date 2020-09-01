Суд признал 22-летнего рецидивиста — заключенного пугачевской колонии виновным в покушении на незаконное приобретение наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Установлено, что 19 мая 2020 года злоумышленник через мобильник купил у неизвестного лица 1,25 грамма «синтетики». Он попросил знакомого забрать вещества из тайника, рассказав, что там якобы лежат сим-карты для телефона.

Тот все выполнил и положил покупку в тюбики из-под крема, которые планировалась передать с продуктами и средствами личной гигиены.

Однако 22 мая наркотики обнаружили и изъяли сотрудники отдела безопасности исправительного учреждения.

Мужчина получил восемь лет исправительной колонии строгого режима.