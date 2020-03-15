В Заводском районе Саратова в эту пятницу, 13 марта, пропала 16-летняя Диана Максименко. Эта информация появилась в социальных сетях.

На данный момент поисковый отряд «Лиза Алерт» распространяет ориентировку на пропавшую. Во чтобы была одета девушка, выходя из дома, неизвестно. Ее рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, блондинка с прямыми волосами, глаза светло-карие.

Если вам что-то известно о местонахождении девушки, вы можете сообщить инфоргу Людмиле Соловушке по телефону +7-937-224-06-60. Так же информацию о пропавшей можно сообщить по номеру +7-800-700-54-52 или 112.