На территории Саратова продолжается уборка от снега и наледи. Так, в ночь с 10 на 11 февраля в работах было

задействовано почти 400 единиц спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Сегодня, 11 февраля, к очистке улиц, дворов и общественных пространств привлечены 832 единицы техники и 6436 рабочих. Дороги федерального, регионального и местного значения убирает 321 единица техники.

Дворовые территории очищают 1774 дворника и 142 машины спецтехники. Объекты социальной сферы расчищают 190 единиц техники и 968 технических сотрудников. К уборке территорий, прилегающих к объектам торговли и иным организациям, привлечены 179 машин спецтехники и 3455 рабочих.