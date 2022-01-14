Рабочая неделя в Саратове завершается с морозом и снегом.

Как сообщили синоптики, в областном центре в пятницу 14 января утром до -16 градусов.

Днем мороз все же немного отпустит: термометр покажет -5, -3 градуса, — и пойдет снег…

Снегопад после ночного перерыва возобновится, к счастью, не спозаранок, а около 10 утра и продолжится весь день.

Так что пятничного стояния в вечерних пробках горожанам вряд ли удастся избежать.

Запаситесь на этот случай термокружкой с горячим чаем или кофе и терпением. Выходные уже не за горами.

Ветер западного направления тоже «даст жару» с отдельными порывами до 17 м/с.