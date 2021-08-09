Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимире Путине расширила перечень программ обучения для ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости более чем в 2 раза — с 583 до 1271 — с учётом реальной потребности работодателей на региональных рынках труда. Об этом сообщили на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, проведённом заместителем председателя Правительства России Татьяной Голиковой.

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» Президентская академия реализует мероприятия по обучению и дополнительному профессиональному образованию некоторых категорий граждан: безработных, лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста. Помимо этого, в список вошли женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях и обратившиеся в органы службы занятости, стремящиеся возобновить трудовую деятельность.

Отметим, что Поволжский институт управления – филиал РАНХиГС является площадкой для проведения программ обучения в рамках реализации проекта в Саратовской области. В настоящий момент идёт набор более чем по 20 программам обучения, в том числе «Библиотечно-информационная деятельность», «Управление персоналом», «Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд», «Контрактный управляющий в сфере закупок товаров, работ, услуг», «Проектный менеджмент» и другим.

Прошедшие обучение безработные получат помощь в трудоустройстве, а работающие граждане — возможность сохранить своё рабочее место благодаря новым навыкам и компетенциям.

Для того, чтобы принять участие в обучении, гражданину необходимо самостоятельно подать заявку на портале информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» и выбрать образовательную программу. Перечень доступных в ПИУ РАНХиГС образовательных программ размещён на портале. Это короткие программы повышения квалификации (72 и 144 учебных часа) и профессиональной переподготовки (256 часов). По ряду программ предлагается очно-заочная форма обучения. После завершения программы слушатели получают удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке с правом ведения деятельности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Помощь при подаче заявки и подробную информацию о реализуемых программах можно получить, обратившись в ПИУ РАНХиГС по указанным телефонам или по электронной почте.