Координатор местного проекта «Образовательная среда» Энгельсского отделения партии «Единая Россия» Светлана Рогачева и Председатель регионального общественного совета проекта «Новая школа», депутат Саратовской областной думы Юлия Ермакова, посетили детский сад №1 города Энгельса, чтобы провести мониторинг качества реконструкции фасада.

Участники проекта осмотрели фасадную часть, ремонт которой был выполнен в рамках партийного проекта «Образовательная среда» и завершился в июне текущего года. Также, в рамках мониторинга была сделана оценка работ по замене линии электроснабжения. Ремонт продолжался с мая по июнь 2021 года, сумма освоенных средств составила более одного миллиона рублей. Так на фасад было потрачено 800 тысяч рублей, на монтаж карнизов и отливов потрачено 126 тысяч рублей, замена электроснабжения потребовала 150 тысяч рублей.

— Сегодня мы с коллегами осмотрели результаты ремонта фасада. Мы видим, что сад пользуется популярностью у жителей и благодаря партийным проектам учреждение имеет возможность развиваться. В текущем году уже были выделены и освоены серьезные средства. Отмечу изношенное состояние оконных блоков в игровых комнатах, со своей стороны обещаю помочь с решением данного вопроса, — рассказала Юлия Ермакова.

Парламентарий областной думы пообещала помочь детскому саду и направит из депутатского фонда необходимые средства на замену оконных блоков.

В рамках мониторинга также прозвучал вопрос о необходимости создания областной программы по увеличению финансирования школ и детских садов.

Напомним, что здание детского сада №1 уже на протяжении 80 лет является одним из центральных дошкольных учреждений района, через его двери прошло не одно поколение жителей Энгельса. Сейчас здесь обучается 150 воспитанников.