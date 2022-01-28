Учащиеся школ Саратовской области приняли участие в образовательном интенсиве «Урок цифры и не только», который состоялся в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.

Преподаватели кафедры прикладной информатики и информационных технологий в управлении ознакомили старшеклассников с основными трендами цифровой экономики и цифровой трансформации, со спецификой IT-сферы. Учащимся рассказали о теории вероятности и имитационном моделировании, объяснили уникальные особенности построения математических моделей на реальных экономических данных и Big Data. Занятия имели практико-ориентированный характер: после теоретического материала участникам предлагалось, используя современные цифровые технологии и сервисы, решить ряд задач, связанных с жизнью в новых цифровых условиях.

«Урок цифры и не только» — это новый экспериментальный проект, реализованный совместно с амбассадорами всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», который, на наш взгляд, оказался очень успешным. Сегодня практически каждая сфера жизни пронизана цифровыми технологиями. Новая проектная инициатива не только помогает определиться в выборе направления и вектора применения цифровых технологий, но и выстраивает прочные связи между опытными участниками IT-рынка, специалистами в области цифровизации, школьниками и студентами. Кроме того, знания, полученные в рамках «Уроков цифры», помогут учащимся при сдаче ЕГЭ по математике и информатике. По запросу слушателей мы запланировали «Урок цифры и не только: 2.0», который будет проводиться с привлечением ведущих российских компаний», – отметила и.о. заведующего кафедрой прикладной информатики и информационных технологий в управлении Анна Мендель.

Занятия в рамках проекта «Урок цифры и не только: 2.0» будут проводиться ориентировочно с 15 февраля. Осуществить регистрацию можно по телефонам приёмной комиссии ПИУ РАНХиГС: 8-800-234-84-64, 65-37-30.