В поселке Анисовский будет восстановлен местный Дом культуры об этом заявил координатор проекта «Развитие малой родины» Олег Малецкий.

Совместно с заместителем главы Энгельсского района по социальной сфере Иваном Дзюбаном координатор провел осмотр восстановительных работ. В рамках партийного проекта ДК получит ремонт фасада, крыши и входной группы. Также, будет выполнен ремонт внутренних помещений, по всем назначениям. Полной реконструкции подвергнется актовый зал. Будет произведена модернизация системы освещения, это позволит повысить качество организации концертных программ и создаст комфортную среду для работы творческих коллективов.

— Убежден, что главным механизмом движения данного проекта есть и были независимые общественные советы, нам всегда важно знать мнение жителей. Так мы сможем реализовать проект с максимальной пользой для всех, — рассказал Олег Малецкий.

Напомним, что мониторинг объектов, включенных в проект «Развитие малой родины» проводится с присутствием руководителей муниципалитета и ведомственных программ в ежемесячном порядке.

Ремонтно-восстановительные работы в ДК «Анисовский» будут завершены до 15 июня 2021 года.

— Общественный мониторинг ремонта социальных объектов и дорожного полотна с вовлечением жителей — один важных этапов. Считаю важным создаёте общественных советов при каждом строительном объекте, — прокомментировал исполняющий полномочия секретаря Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов.

Сейчас все работы проходят в соответствии с планом-графиком.