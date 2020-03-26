25 марта в Центре дополнительного профессионального образования Поволжского института управления РАНХиГС состоялось первое занятие по программе профессиональной переподготовки с использованием видеоконференцсвязи.

Видеолекция была проведена для слушателей программы «Контрактный управляющий в сфере закупок товаров, работ, услуг» через облачную платформу для проведения онлайн конференций и вебинаров. В дистанционном режиме участники обсудили вопросы планирования и осуществления закупок, затронули правовые аспекты проведения открытых электронных конкурсов и аукционов.

Ведущий преподаватель курса, начальник юридического отдела комитета дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Город Саратов» Марина Акимова отметила.

— Подобный формат работы является вполне удобной альтернативой полноценным очным занятиям, позволяя в режиме реального времени вести лекцию, демонстрировать слушателям презентационные материалы, получать от них обратную связь, вести дискуссию, — говорит она.