В рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» в 2022 году будут построены и реконструированы 14 объектов водоснабжения.

Восемь из них находятся в Энгельсском муниципальном районе. В соответствии с планом строительства станции очистки воды будут возведены в селах Березовка, Новая Терновка, Степное и Красноармейское Терновского муниципального образования, селе Титоренко и поселке Прилужный Безымянского муниципального образования, селах Подстепное и Ленинское Красноярского муниципального образования.

В Петровском муниципальном районе планируется построить две станции обезжелезивания, в том числе по улице Механизаторская в поселке Пригородный и по улице Баукова в городе Петровск. Питьевое водоснабжение также будет обеспечено в селах Подсосенки и Натальино Натальинского муниципального образования Балаковского района.

Еще три объекта будут реконструированы. Ремонта ожидают системы водоснабжения в поселке Северный Хвалынского района, села Чернава Ивантеевского района, сети питьевого водопровода в селе Новоантоновка Советского района. Работы на последнем объекте будут проведены в 2022-2023 годах в два этапа.

Всего на решение проблем с водой в районах области за счет федеральной программы «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» из федерального и областного бюджетов направлено 402,5 миллиона рублей.