Преподаватели Поволжского института управления РАНХиГС совместно с представителями Ассоциации правообладателей, лицензиатов, импортеров и дистрибьюторов «БАЗИС» провели мероприятия, посвященные защите интеллектуальной собственности.

Представителями Ассоциации «БАЗИС» была проведена форсайт-сессия для студентов ПИУ РАНХиГС, в ходе которой ребята узнали, как взаимодействуют правообладатели и органы власти в целях защиты исключительного права на товарный знак и научились отличать оригинальную продукцию от контрафактной.

На круглом столе «Защита объектов интеллектуальной собственности в условиях развития товарного оборота на внутреннем и международном рынках» преподаватели вузов Саратова, президент Ассоциации правообладателей, лицензиатов, импортеров и дистрибьюторов «БАЗИС» Оксана Кузьменко из Москва, представители правообладателей объектов интеллектуальной собственности, представители Саратовской и Самарской таможни, в чью компетенцию входят вопросы защиты интеллектуальных прав, практикующие юристы и представители бизнеса обсудили успешные стратегии по защите различных товаров.

— В условиях глобализации и цифровизации экономики вопросы создания инновационных методов и механизмов защиты интеллектуальной собственности становятся первостепенными. Такая система позволит сформировать полноценный рынок интеллектуальной собственности и адаптировать законодательство к вызовам цифровой экономики. Взаимодействие преподавателей и студентов с Ассоциацией правообладателей, лицензиатов, импортеров и дистрибьюторов «БАЗИС» будет способствовать более эффективному обучению студентов-юристов вопросам интеллектуальной собственности и ее защиты, — отметила заведующий кафедрой гражданского права и процесса ПИУ РАНХиГС Татьяна Милушева, открывая работу круглого стола.

— Практические мероприятия, проводимые в таких прогрессивных форматах – форсайт-сессии и круглые столы – на площадках вузов дают возможность обмена успешным опытом взаимодействия в сфере интеллектуальной собственности между регуляторными органами государственной власти, бизнесом и научно-образовательным сообществом с учетом актуальной правоприменительной практики, формирующейся в условиях Единого экономического пространства, — подчеркнула президент Ассоциации «БАЗИС» Оксана Кузьменко.

— От проведенных мероприятий у меня остались только положительные впечатления! На форсайт-сессии для студентов мне удалось пополнить свои знания интересными нюансами законодательства о товарных знаках, и закрепить эти знания во время интересной практики

На круглом столе присутствовали представители различных компаний, которые демонстрировали на своем собственном опыте защиту бренда, как в России, так и за рубежом. Так же была представлена практика защиты товаров; нам показывали на примерах как отличить контрафакт от оригинальной продукции что, несомненно, пригодится в жизни! – поделилась студент Поволжского института управления РАНХиГС Елена Курганова.

Все участники подчеркнули практическую ценность мероприятий такого формата и выразили надежду на продолжение конструктивного диалога по вопросам защиты исключительных прав.