В минувшую субботу в стенах Поволжского института управления РАНХиГС состоялась традиционная IV Межрегиональная научно-практическая конференция школьников «Народы Поволжья: история, образование, культура».

Почетными гостями конференции стали министр внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Наталья Трошина, полномочный торгово-экономический представитель Республики Татарстан, председатель ОО «Региональная татарская национально-культурная автономия Саратовской области» Камиль Аблязов, председатель комитета по общественным отношениям, анализу и информации администрации муниципального образования «Город Саратов» Евгения Кознова, начальник комитета по национальному образованию и культуре Всемирного конгресса татар Рустам Гильмутдинов, директор медресе «Шейх Саид», член Общественной палаты Саратовской области Расим-хазрат Кузяхметов, депутат Саратовской областной Думы Ирфан Аблязов, председатель исполкома ОО «Региональная татарская национально-культурная автономия Саратовской области», заслуженный деятель культуры Зуфар Хакимов.

Открылась конференция пленарным заседанием, на котором директор МОУ «Национальная (татарская) гимназия» Венера Салихова выразила благодарность директору Поволжского института управления РАНХиГС Виктору Чепляеву и профессорско-преподавательскому составу за многолетнюю поддержку в организации конференции. Директор гимназии пожелала участникам конференции успехов в достижении новых высот.

Конференция продолжилась работой секций на базе МОУ «Национальная (татарская) гимназия», где жюри из числа преподавателей и сотрудников ПИУ РАНХиГС оценивали работы юных исследователей.

На конференции было представлено более 100 работ школьников из Казани, Москвы, Пензы, Самары, Ульяновска, Саратова и Саратовской области. Работы были посвящены исследованию родного края, памятников истории и архитектуры, судеб земляков, богатств Саратовской области.

Конференция «Народы Поволжья: история, образование, культура» является одним из направлений работы с одаренными детьми, ежегодным для Саратова смотром достижений учащихся, позволяющим более подробно познакомиться с культурой, традициями народов, проживающих на территории Саратовской области.