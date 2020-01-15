РАНХиГС приглашает студентов пройти англоязычную программу «Бизнес-Администрирование 2020».

3 февраля 2020 года в Поволжском институте управления РАНХиГС стартует программа для студентов, владеющих английским языком — зимняя школа «Бизнес-Администрирование 2020».

Cтудентам, обучающимся на программах бакалавриата, предлагается в течение четырех недель пройти интенсивные курсы по лидерству и профессиональному развитию, межкультурной коммуникации, управлению конфликтами, кадровому менеджменту, маркетингу и другим дисциплинам.

«Бизнес-Администрирование 2020» — это не только 100 учебных часов, участникам предлагается активная командная работа в мультикультурной среде, экскурсии на предприятия и в органы местного самоуправления. В рамках обучения для студентов будет организована культурно-образовательная и спортивная программа: посещение театров и музеев города, зимние забавы, знакомство иностранных участников с русской культурой и менталитетом провинции.

Обучение ведется на английском языке.

-Это программа для тех, кому важно двигаться вперёд, кто готов бросить себе вызов – и с головой окунуться в новую языковую среду, каждый день становясь лучшей версией себя. Программа собрала уникальные курсы лучших преподавателей Поволжского института управления и зарубежных вузов-партнёров. Мы создаём интернациональную платформу обучения для студентов самых разных специальностей и направлений подготовки. В программе «Бизнес-администрирование» ежегодно принимают участие студенты из Словакии, Германии, Китая, — рассказала директор Центра международных программ и проектов ПИУ РАНХиГС Наталья Бобарыкина.

Подробности о программе можно узнать на сайте Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.