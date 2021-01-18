На площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) состоялся Гайдаровский форум – 2021 «Россия и мир после пандемии».

В работе Форума приняли участие министры Правительства Российской Федерации, члены Федерального Собрания РФ, Губернаторы регионов России, крупнейшие мировые эксперты, представители иностранных государств.

Из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 мероприятие прошло в гибридном формате: спикеры присутствовали очно на девяти телевизионных студиях Президентской академии и в режиме онлайн, а зрители наблюдали за ходом сессий в дистанционном формате.

— Огромный плюс смешанного режима работы Форума заключается в особой атмосфере студий: в аудиториях присутствовали лишь участники беседы и операторы, однако даже за светом софитов не было видно технических специалистов. Поэтому получился такой эффект, который невозможно достичь во время традиционных мероприятий, когда мы лицезрим зрительный зал. Также количество зрителей, которые смотрят трансляцию, в несколько раз превышает традиционный формат, – прокомментировал проректор РАНХиГС, директор Гайдаровского форума Иван Федотов.

Основным треком обсуждений стали социальные и экономические преобразования, которые произошли в стране и в мире в результате пандемии. Экспертные дискуссии были сконцентрированы на целях национального и глобального развития. В рамках сессий эксперты совместно с интервьюерами обсудили рост популярности дистанционной занятости в будущей модели рынка, реализацию национальных проектов в России, развитие рынка образовательных услуг и перспективы коллаборации академических вузов с онлайн-школами, вызовы макроэкономической политики в эпоху пандемии, цифровую трансформацию в условиях настоящего времени и многие другие темы.

— Следует отметить, что Форум проводится с 2010 года при участии влиятельных политиков и известных экспертов, это несомненно доказывает успешность и эффективность программы развития, анонсируемой на текущий год. Учитывая общую нестабильность, обострившуюся на фоне пандемии коронавируса, важно было получить ответы от спикеров на многие актуальные вопросы – от экологии и энергетики до организации университетского образования в постковидную эпоху. Креативный подход к анализу насущных проблем и поиск решений приковали внимание всех неравнодушных, готовых осмыслить, использовать, адаптировать идеи, звучавшие на Форуме, за работой которого наблюдали в дистанционном формате. Разумеется, следует отметить успешность работы всех специалистов и служб Академии, действовавших слаженно на протяжении двух дней, – отметил доцент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Олег Абакумов.

Напоминаем, что записи трансляции мероприятий бесплатны и доступны для всех желающих на официальном сайте Гайдаровского форума (https://gaidarforum.ru/ru/).