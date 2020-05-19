30 апреля – 15 мая 2020 года на базе факультета магистратуры и аспирантуры Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС был организован цикл онлайн-лекций, посвященных самым актуальным темам последних месяцев.

Участниками восьми лекций проекта «Дом. Магистратура. Возможности» стали около 150 студентов, магистрантов, преподавателей и других, интересующихся научным подходом к происходящим событиям.

На прошедшей неделе заведующий кафедрой служебного и трудового права Сергей Чаннов и профессор кафедры Михаил Пресняков рассказали участникам проекта о правовой защите граждан в условиях карантина, а также о трудовых отношениях в период самоизоляции.

Абитуриент факультета магистратуры и аспирантуры ПИУ РАНХиГС Карина Семенюта поделилась впечатлениями от лекции: «Прекрасная подача материала — без отклонений от темы, с раскрытием всех актуальных вопросов. Позитивный настрой лекторов — то, чего всем так не хватает в условиях самоизоляции. Спасибо, любимая Академия, за отличное настроение и время, проведённое с пользой!»

11 мая в рамках проекта директор Центра психолого-экономических исследований Поволжского института управления имени П.А. Столыпина Александр Неверов раскрыл основные аспекты экономической политики государства, сделав акцент на экономических мерах, предпринимаемых государствами во время кризисных ситуаций и условий риска.

— Лекция Александра Николаевича позволяет по-новому взглянуть на политику государства, а новый взгляд полезен всем, кто интересуется процессами, протекающими в обществе. Исторический экскурс по теории экономической мысли и рассказ о новейших течениях в экономической науке позволяет посмотреть на эволюцию государственного отношения к экономической политике и понять национальные особенности в данном вопросе. Такие особенности берут своё начало во многих, на первый взгляд не очевидных вещах. Так, например, по одному из современных течений в экономике, огромное влияние на принимаемые решения оказывает конституция страны, — рассказал магистрант ПИУ РАНХиГС Кирилл Белокопытов. — Лекции, организованные факультетом магистратуры и аспирантуры нашего Института — это отличная возможность послушать ведущих учёных и почерпнуть что-то новое, освоить междисциплинарный подход к интересуемой теме, посмотреть на сегодняшнюю ситуацию с другого ракурса. Я призываю всех не упускать такой возможности и в будущем.

13 мая спикером проекта выступил заведующий кафедрой менеджмента организации Александр Фоменко с темой: «Роль менеджмента и требования к управленцу в условиях четвертой промышленной революции». А завершился цикл онлайн-лекций 15 мая занятием профессора кафедры экономической психологии и психологии государственной службы ПИУ РАНХиГС Антона Маркелова на актуальную тему: «Экономическое поведение в условиях неопределенности и риска».

Отметим, что с 18 мая начинается прием документов для обучения по программам магистратуры. В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 03.04.2020 года № 547 прием документов и проведение вступительных испытаний осуществляется с применением дистанционных технологий.

Подробнее о программах магистратуры, по которым осуществляется прием в 2020 году, можно узнать на сайте Поволжского института управления РАНХиГС. (https://piu.ranepa.ru/)