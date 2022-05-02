Сегодня на железнодорожном вокзале встретили наших саратовских ребят, которые заняли призовые места на Всероссийском первенстве по автомногоборью среди юношей. В соревнованиях участвовали 40 команд из разных регионов.

Поздравил спортсменов с хорошим результатом, а также выразил благодарность их тренерам Андрею Петрову и Вячеславу Соколкову. В сложной конкурентной борьбе команда достойно представила Саратовскую область.

Масштабные соревнования проходили в Омске. Уверен, что в Саратове также можно проводить подобные турниры и развивать это направление. В этом году мы приняли решение расширить сеть юношеских автошкол в районах области.

Ребята также обратились ко мне с просьбой помочь в ремонте автодрома. Найдём возможности, чтобы привести в порядок площадку для тренировок.