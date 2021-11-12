Сегодня, 12 ноября, 30 машин марки ПАЗ и 2 ГАЗа поступили в школы 16 районов Саратовской области. Мероприятие прошло на Театральной площади с участием губернатора Валерия Радаева. Об этом сообщает телеграмм-канал Пул 64.

Сейчас в регионе 500 школьных автобусов. В этом году поступило 67 единиц техники. В октябре уже была передана первая партия из 35 машин. Сегодня районы получили оставшиеся автобусы.

—Мы полностью закрываем годовой план по обновлению школьного автопарка. Благодаря поддержке федерального центра за последние несколько лет нам удалось обеспечить школьным транспортом все районы области. Для семей, особенно из отдаленных территорий, – это серьезное подспорье. Как сказал Президент Владимир Путин, школа для детей – второй дом, и он должен быть комфортным и безопасным. То же самое касается школьных перевозок, — сказал губернатор.