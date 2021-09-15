На обеспечение водоснабжения Саратовской области из резервного фонда правительства выделено 121,4 миллионов рублей, из них порядка 70 миллионов весной, а остальное в осенний период. Решение о дополнительной закачке воды принял губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

14 сентября пресс-служба правительства сообщила, что в пруды и водохранилища Левобережья уже поступило 13 млн кубометров волжской воды.

Напомним, первая закачка воды началась в мае. После этого некоторым районам, например Новоузенску, были выделены средства на обустройство 22 скважин. Благоустройство еще трех скважин профинансировали Краснокутскому району.