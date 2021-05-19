В районных центрах Саратовской области закрывают отделения налоговых. Об этом сообщает пресс-служба федеральной налоговой службы.

Теперь местным жителям придется пользоваться профильным сайтом, отправлять документы почтой, приходить в МФЦ или звонить на единый контактный номер ФНС.

Это создано для повышения эффективности службы и оптимизации системы управления.

Речь идет об Аркадаке, Духовницком, Хвалынске, Турках, Перелюбе, Ивантеевке, Горном, Александровом Гае, Балтае, Воскресенском, Лысых Горах, Ровном, Степном, Самойловке, Романовке, Екатериновке, Марксе, Дергачах, Озинках, Мокроусе, Новоузенске, Красном Куте, Питерке, Новых Бурасах, Базарном Карабулаке, Красноармейске и Татищеве.