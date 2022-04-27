Накануне, 26 апреля, в Татищевском районе разбился пассажирский микроавтобус. Об этом ранее сообщали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, авария случилась в 11:15 на 609 км. автодороги «Нижний Новгород — Саратов». Пассажирский микроавтобус №233 марки «Ивеко-326519» под управлением 65-летнего мужчины врезался в стоявший на обочине автомобиль «LADA Granta», в котором находится 31-летний водитель. Из-за этого маршрутка съехала в кювет и наехала на бетонный колодец.

Напомним, губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил провести тщательное расследование произошедшей аварии и оказать помощь пострадавшим.

Глава минздрава области Олег Костин отметил, что держит ситуацию с пострадавшими на личном контроле. По его словам, медицинская помощь понадобилась 10 пассажирам микроавтобуса. Двое мужчин получили травмы средней степени тяжести, и их доставили в больницу. Остальные получили помощь на месте, некоторые из них продолжат амбулаторное лечение.