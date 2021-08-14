Молодожёнов на пути к семейной жизни встречает серьёзное препятствие.

Как сообщается в группе «Заводской Online Саратов» ВКонтакте, дорогу у местного ЗАГСа перекопали рабочие «Т Плюс».

На фото, опубликованном в соцсети, видно, что проезжая часть перекрыта по причине ремонта теплотрассы.

«Разгар свадеб? «Как бы не так!» — подумали эти ребята и раскопали всю дорогу перед ЗАГСом«, — гласит ироничная подпись к фото.

Заводчане подтверждают, что в сезон свадеб перебегающая разрытую трассу в шикарном платье невеста теперь здесь не редкость.

Фото: соцсети