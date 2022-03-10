Сегодня ночью, 10 марта, три автомобиля в разных районах застряли в «снежном плену». Об этом сообщили в областной службе спасения.

В 22:20 из снежного заноса в Марксовском районе у села Семеновка спасатели эвакуировали 30-летнего мужчину, 27-летнюю женщину и детей трех лет и одного года. От медицинской помощи семья отказалась.

В Ершовском районе в 23:10 на автодороге Ершов-Семено-Полтавка у двух мужчин сломался автомобиль УАЗ, застряв в снегу. Они начали сильно замерзать. Спасатели эвакуировали 51-летнего и 64-летнего мужчин до ближайшего пункта жизнеобеспечения. От медицинской помощи они также отказались.

Следующая авария случилась в Балаковском районе у села Грачи. В 01:05 мужчина застрял в снегу на легковом автомобиле. Спасатели оказали 46-летнему водителю первую медицинскую помощь и эвакуировали. Медики госпитализировали мужчину с предварительным диагнозом «инфаркт».