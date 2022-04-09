Правоохранительные органы провели 8 апреля обыски в редакции информационного агентства «Взгляд-инфо».

Как сообщили в самом ИА, визит сотрудников силовых структур якобы вызван информацией в Телеграм-каналах, имеющих отношение ко «Взгляду», в отношении депутатов Государственной думы.

Силовики проверяют главного редактора «Взгляда-инфо» Николая Лыкова, сотрудников редакции Константина Халина и Андрея Триадского.

Стало известно, что проверяется причастность к распространению фейковой информации владельца СМИ, бывшего депутата областной думы Сергея Курихина.

Ранее в распространении ложной информации журналистов издания обвинила также и гендиректор холдинга «Волга-Медиа» Мария Усова.