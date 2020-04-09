Региональный минобраз учел рекомендации Минпрофсвящения РФ, в которых содержался список мер для дистанционного обучения при любых сценариях развития эпидемиологической ситуации.

На сегодняшний день школьники продолжат получать знания дома с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

— По итогам обратной связи, с учетом освоения образовательных программ и исходя из сложившейся в регионе эпидемиологической ситуации, дальнейшие действия будут проработаны совместно с муниципалитетами и правительством региона и согласованы с правительством РФ, — уточнили в ведомстве.