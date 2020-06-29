Чиновники от здравоохранения надеются исправление ситуации после того, как будет построена поликлиника в Соколе.

— Поликлиника в поселке Жасминный расположена в приспособленном помещении на цокольном и первом этажах жилого пятиэтажного дома. Здание стоит в низине, где есть проблемы с пропускной способностью канализации и ливневки. Сегодня утром были очень неблагоприятные погодные условия, все стоки, которые не успели уйти, оказались в цокольном этаже, — рассказал советник министра здравоохранения Саратовской области Александр Колоколов.

По его словам, подобное в поликлинике случается не в первые. Лечебное учреждение регулярно топит после сильных дождей и прорывов канализации в доме, где оно находится. В этот раз ситуацию удалось разрешить приблизительно через час.

— Находившиеся внутри люди могли посидеть там час, подождать. Никто никого не заставлял лазить в окна. Отмечу, что на цокольном этаже практически нет медицинских кабинетов, а лишь сопутствующие. Помощь оказывается на первом этаже, — отметил Александр Колоколов.

Как считает советник, проблема будет решена после строительства поликлиники в соседнем поселке Сокол.

Напомним, сегодня в социальных сетях появились фотографии того, как пациенты попадают на прием ко врачу через окно из-за затопленной поликлиники в поселке Жасминный.